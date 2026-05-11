BERENBERG stuft Safran auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 360 auf 355 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. Skeptisch sieht er vor allem MTU. Safran stehen aufgrund der jüngsten Triebwerkflotte vergleichsweise besser da und ist entsprechend sein Branchenfavorit./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 285,1EUR auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 355

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

