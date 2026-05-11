BERENBERG stuft Rolls-Royce auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1250 auf 1270 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 14,01EUR auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,7

Kursziel alt: 12,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

