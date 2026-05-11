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    IT-Dienstleister Adesso legt zu und bestätigt Ausblick

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz stieg um 13 Prozent auf gut 398 Mio Euro
    • EBITDA stieg um 58 Prozent auf knapp 27 Mio Euro
    • Nettoergebnis 2,7 Mio nach Verlust von 7,3 Mio zuvor
    IT-Dienstleister Adesso legt zu und bestätigt Ausblick
    Foto: adesso SE

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Adesso hat Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal trotz der Wirtschaftsflaute gesteigert. Der Erlös kletterte im Jahresvergleich um 13 Prozent auf gut 398 Millionen Euro, wie das SDax-Unternehmen am Montag in Dortmund mitteilte. Vor allem im Geschäft mit Energieversorgern und Versicherern punktete Adesso. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um 58 Prozent auf knapp 27 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 7,3 Millionen ein Jahr zuvor. Die Prognose bestätige das Management, die Angebote träfen trotz der schwächeren Wachstumsaussichten in Deutschland auf eine gute Nachfrage, hieß es./men/stk

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    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 18.682 auf Ariva Indikation (08. Mai 2026, 21:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um +0,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 395,25 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von +7,00 %/+146,91 % bedeutet.




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