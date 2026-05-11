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    Stabilus schärft Profil: Fabreeka- und Tech-Verkauf an VMC Group

    Stabilus richtet den Blick klar auf sein Kerngeschäft: Der geplante Verkauf von Fabreeka und Tech Products an die VMC Group markiert einen wichtigen strategischen Schritt.

    Stabilus schärft Profil: Fabreeka- und Tech-Verkauf an VMC Group
    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus hat die Veräußerung der Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an die VMC Group vereinbart; Enterprise Value rund 92 Mio. USD; Vollzug für Q3 GJ2026 erwartet (vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen).
    • Ziel der Transaktion ist die Schärfung des Portfolios und der konsequente Fokus auf das Kerngeschäft Motion Control sowie wachstumsstarke Automation-Bereiche (Marktführerschaft bis 2030).
    • Der Nettoerlös aus dem Verkauf soll vorrangig zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und zur Stärkung der Bilanzstruktur verwendet werden.
    • Die Transaktion ändert nichts an der Guidance für GJ2026; Bestätigung der Ziele: Umsatz €1,1–1,3 Mrd., bereinigte EBIT-Marge 10–12% und bereinigter FCF €80–110 Mio.
    • Fabreeka und Tech Products gehören seit 2016 zur Gruppe; gemeinsam im GJ2025: Umsatz ~32 Mio. USD und bereinigtes EBIT ~8,9 Mio. USD; rund 80 Mitarbeitende an vier US-Standorten; Produkte für Schwingungsisolation sowie Stoß- und Geräuschdämpfung mit begrenzten Synergien zu Stabilus’ Motion-Control-Plattform.
    • Die VMC Group plant den Ausbau der Geschäfte und will integrierte Lösungen für Luft, Lärm, Erdbeben, Schwingungen und Stöße anbieten; Stabilus sieht für die Unternehmen und deren Mitarbeitende eine positive Entwicklungsperspektive.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung 9M GJ2026, bei Stabilus ist am 03.08.2026.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,95 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,750EUR das entspricht einem Plus von +1,43 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.610,33PKT (+0,60 %).


    Stabilus

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    -68,64 %
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    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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