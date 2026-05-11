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    JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der besten Anlageideen, auf die Analystin Elodie Rall nun auch Holcim setzte. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison zum ersten Quartal - geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen - den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit. Sie geht aber auch bei Heidelberg von einer besseren Kursentwicklung als zuletzt aus und sieht die Reform des EU-Emissionshandels als wichtigsten Kursfaktor./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 183,4EUR auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Elodie Rall
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 192,20, was eine Steigerung von +4,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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