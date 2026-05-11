Solide Ausgangsbasis

Ein Blick auf den Aktienkurs zeigt, dass sich die Rational-Aktie seit längerer Zeit in einer breiten Handelsspanne zwischen 600,00 und 700,00 Euro bewegt. Die Entwicklung in der vergangenen Woche wirkte jedoch vergleichsweise stabil und könnte ein Hinweis auf einen möglichen Ausbruch nach oben sein. Dafür müsste die Aktie auf Wochenbasis den Bereich von 700,00 Euro nachhaltig überwinden. In diesem Fall könnten zunächst das Februarhoch bei 752,00 Euro und später der stärkere Widerstandsbereich um 787,50 Euro in den Fokus rücken.

Im vergangenen Quartal steigerte Rational den Umsatz um acht Prozent auf 317,6 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um fünf Prozent auf 75,9 Mio. Euro zu. Während der Umsatz die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten übertraf, blieb das EBIT leicht darunter. Für 2026 bestätigte der Vorstand dennoch seine bisherigen Wachstumsziele. Gleichzeitig verwies das Unternehmen auf mögliche Belastungen durch US-Zölle, Währungseffekte sowie steigende Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie. Trotzdem hält Rational an seiner Prognose fest: Erwartet wird weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge von 25 bis 26 Prozent.

Nach unten bleibt vor allem die Marke von 600,00 Euro entscheidend, die von Anlegern bislang energisch verteidigt wird. Erst bei einem deutlichen Rückfall darunter würde sich das Chartbild spürbar eintrüben. Dann könnten Kursziele bei 537,00 Euro und im weiteren Verlauf sogar bei 483,80 Euro relevant werden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 700,00 Euro

Kursziele : 752,00/787,50 Euro

Renditechance via DN0295 : 170 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Monate

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Rational AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0295 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,27 - 6,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 590,242 Euro Basiswert: Rational AG KO-Schwelle: 590,242 Euro akt. Kurs Basiswert: 660,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 787,50 Euro Hebel: 7,07 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY6KFK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,33 - 11,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 768,9501 Euro Basiswert: Rational AG KO-Schwelle: 768,9501 Euro akt. Kurs Basiswert: 660,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,01 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.