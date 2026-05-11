DAX nun mit Island-Gap

Sollte der DAX weiter nachgeben und unter 24.000 Punkte fallen, würde dies die Gefahr einer größeren Korrektur in Richtung 23.000 Punkte erhöhen. Gleichzeitig wäre damit auch der seit Ende März bestehende Aufwärtstrend gefährdet. Gelingt es den Käufern dagegen, den Bereich um 24.665 Punkte rasch zurückzuerobern, könnte dies erneut für einen Anlauf auf die Rekordstände bei 25.507 Punkten sprechen. Das vor einigen Tagen aktivierte Long-Signal bleibt zunächst jedoch weiterhin bestehen.

Zwar hatte das mit dem Sprung über 24.479 Punkte ausgelöste Kaufsignal den DAX in der vergangenen Woche zunächst bis in die erste Zielzone bei 25.020 Punkten geführt. Doch schon am folgenden Handelstag rutschte der Index wieder unter den wichtigen Bereich zurück und fiel zeitweise bis auf 24.290 Punkte. Dabei entstanden gleich zwei Kurslücken – eine zu Beginn und eine zum Ende der Handelswoche. Dieses Muster wird in der Charttechnik als Island-Gap bezeichnet und gilt häufig als Hinweis auf eine mögliche Trendwende.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.338 Punkten

VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität leicht gestiegen

Fear& Greed Index bei 67 auf "Greed"

Tagesanalyse:

RSI: 54 - Neutral MACD: 182 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.020 / 25.294 / 25.405 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.266 / 23.995 / 23.827 und 23.476 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe rücken wieder in den Fokus - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflation zieht offiziell an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (08. Mai 2026): Bei 22,39% (steigend) (Vortag: 21,71%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziele bei 25.020 /25.507 Punkten - aktiv, erstes Ziel erreicht Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0LAQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,06 - 8,09 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.662,84 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.662,84 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.338,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 30,25 Kurschance: + 90 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8V58 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,17 - 8,20 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.160,17 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.160,17 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.338,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,69 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.