Breakaway-Gap etabliert

Ein neues Kaufsignal sehen Charttechniker vor allem dann, wenn die Aktie auf Tagesbasis überzeugend über 45,25 US-Dollar steigt. In diesem Fall könnten anschließend Kursziele bei 51,28 US-Dollar und später erneut das Rekordhoch bei 54,23 US-Dollar in den Fokus rücken. Aus Sicht der sogenannten Wellenanalyse ergibt sich darüber hinaus sogar ein mögliches langfristiges Ziel im Bereich von 63,12 US-Dollar. Damit könnte die Aktie auch für langfristig orientierte Anleger interessant bleiben.

Seit dem Beginn der Rallye an den Edelmetallmärkten im August vergangenen Jahres befindet sich Barrick Mining grundsätzlich in einem starken langfristigen Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar ein Rekordhoch bei 54,23 US-Dollar und konnte ihren Wert nahezu verdreifachen. Seit Ende Januar läuft allerdings eine Konsolidierungsphase innerhalb eines regulären Abwärtstrends. Zuletzt mehren sich jedoch die Hinweise auf eine Stabilisierung und auf einen möglichen Stimmungswechsel bei den Anlegern.

Auf der Unterseite gilt vor allem der Bereich um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 36,34 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Fällt die Aktie darunter, könnte dies als Verkaufssignal gewertet werden und weiteres Rückschlagpotenzial bis zum EMA 200 bei 24,50 US-Dollar eröffnen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 45,25 US-Dollar

Kursziel : 51,28/54,23 US-Dollar

Renditechance via DU9PA3 : 130 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Barrick Mining Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9PA3 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,51 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,3666 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp. KO-Schwelle: 37,3666 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 43,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 54,23 US-Dollar Hebel: 6,94 Kurschance: + 130 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8Z49 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,53 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49,129 US-Dollar Basiswert: Barrick Mining Corp. KO-Schwelle: 49,129 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 43,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,61 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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