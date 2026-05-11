Barrick Mining
Breakaway-Gap etabliert
Seit dem Beginn der Rallye an den Edelmetallmärkten im August vergangenen Jahres befindet sich Barrick Mining grundsätzlich in einem starken langfristigen Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar ein Rekordhoch bei 54,23 US-Dollar und konnte ihren Wert nahezu verdreifachen. Seit Ende Januar läuft allerdings eine Konsolidierungsphase innerhalb eines regulären Abwärtstrends. Zuletzt mehren sich jedoch die Hinweise auf eine Stabilisierung und auf einen möglichen Stimmungswechsel bei den Anlegern.
Ein neues Kaufsignal sehen Charttechniker vor allem dann, wenn die Aktie auf Tagesbasis überzeugend über 45,25 US-Dollar steigt. In diesem Fall könnten anschließend Kursziele bei 51,28 US-Dollar und später erneut das Rekordhoch bei 54,23 US-Dollar in den Fokus rücken. Aus Sicht der sogenannten Wellenanalyse ergibt sich darüber hinaus sogar ein mögliches langfristiges Ziel im Bereich von 63,12 US-Dollar. Damit könnte die Aktie auch für langfristig orientierte Anleger interessant bleiben.
Auf der Unterseite gilt vor allem der Bereich um den 50-Wochen-Durchschnitt bei 36,34 US-Dollar als wichtige Unterstützung. Fällt die Aktie darunter, könnte dies als Verkaufssignal gewertet werden und weiteres Rückschlagpotenzial bis zum EMA 200 bei 24,50 US-Dollar eröffnen.
Trading-Strategie:
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LONG
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Stop-Buy-Order : 45,25 US-Dollar
Kursziel : 51,28/54,23 US-Dollar
Renditechance via DU9PA3 : 130 Prozent
Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen
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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
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Barrick Mining Corp. (Wochenchart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU9PA3
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|0,51 - 0,53 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|37,3666 US-Dollar
|Basiswert:
|Barrick Mining Corp.
|KO-Schwelle:
|37,3666 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|43,13 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|54,23 US-Dollar
|Hebel:
|6,94
|Kurschance:
|+ 130 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU8Z49
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|0,53 - 0,55 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|49,129 US-Dollar
|Basiswert:
|Barrick Mining Corp.
|KO-Schwelle:
|49,129 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|43,13 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|6,61
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
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