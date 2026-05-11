JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des kanadischen Düngerproduzenten seien im Zuge des Nahost-Kriegs bislang übersehen worden, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas. Dabei seien die Aussichten dank gestiegener Preise für Stickstoffdünger besser als zuvor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 58,88EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 78
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 78
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte