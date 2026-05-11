JPMORGAN stuft Nutrien auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des kanadischen Düngerproduzenten seien im Zuge des Nahost-Kriegs bislang übersehen worden, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas. Dabei seien die Aussichten dank gestiegener Preise für Stickstoffdünger besser als zuvor./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 58,88EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 07:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jeffrey Zekauskas

Analysiertes Unternehmen: Nutrien

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 78

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

