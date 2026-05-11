Abverkauf bei Gold -1,50 % in 24h

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,49 % 1 Monat -0,54 % 3 Monate -7,48 % 1 Jahr +42,54 %

Gold bricht kräftig ein:auf 4.652,37. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 2.021,19USD. Heute steht er bei 4.652,37USD. Das Investment wäre auf 2.301,80USD gewachsen – eine Steigerung von +130,18 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Gold derzeit überwiegend bullisch bis vorsichtig. In den letzten 14 Tagen war die Bewegung volatil, Fokus auf 4720$-Unterstützung. Mehrere Beiträge erwarten Fortsetzung der Aufwärtsbewegung (4720$-Bereich, Ziel 5000–5100$ Ende Mai/Anfang Juni). Treiber: fortgesetzte Zentralbankkäufe (u. a. China) und geopolitische Spannungen (Iran/Hormus). Öl-Gold-Korrelation: Gold steigt bei fallendem Öl, fällt bei steigendem Öl. Technisch: Unterstützung ~4720$, Widerstand 5000–5100$.