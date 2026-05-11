Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 79,85 USD
Silber schwächer – aktueller Kurs 79,85 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,37 %
|1 Monat
|+7,86 %
|3 Monate
|-0,71 %
|1 Jahr
|+144,20 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,69911USD. Heute notiert Silber bei 79,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.441,96USD wert – ein Zuwachs von +144,20 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullischer Anleger-Sentiment zu Silber. Sachlich relevante Aussagen betonen ein anhaltendes Defizit durch stabile Industrie- und Investmentnachfrage, begrenzte Recycling-Kapazitäten und steigende Lagerbestände in China. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung; mehrere Beiträge erwarten weiteren Anstieg in Wochen bis Monaten und eine dreistellige Kursmarke in naher Zukunft.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|362,00EUR
|-1,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|127,45EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|263,54EUR
|-1,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|411,82EUR
|-0,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|104,73EUR
|-1,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|634,25EUR
|-0,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|379,88EUR
|-1,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,71EUR
|-1,37 %
|Long
|1
|0,00
|128,00EUR
|-0,66 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,731EUR
|-0,29 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.