Silber verliert leicht aktuell 79,85 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,37 % 1 Monat +7,86 % 3 Monate -0,71 % 1 Jahr +144,20 %

Abwärtsdruck bremst den Kurs: Silber sinkt umauf 79,85. Die Stimmung zeigt sich vorsichtig.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 1 Jahr 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 32,69911USD. Heute notiert Silber bei 79,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 2.441,96USD wert – ein Zuwachs von +144,20 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein überwiegend bullischer Anleger-Sentiment zu Silber. Sachlich relevante Aussagen betonen ein anhaltendes Defizit durch stabile Industrie- und Investmentnachfrage, begrenzte Recycling-Kapazitäten und steigende Lagerbestände in China. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung; mehrere Beiträge erwarten weiteren Anstieg in Wochen bis Monaten und eine dreistellige Kursmarke in naher Zukunft.