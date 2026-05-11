Pyrum: In Q3 könnte der Pellet-Knoten platzen

Für die Aktie von Pyrum könnte eine erfolgreiche Nachricht zur Pelletproduktion zum entscheidenden Impuls für eine Erholung werden, nachdem das Unternehmen zuletzt eine gemischte Bilanz vorlegte. Zwar konnten die Umsatzerlöse im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Sprung von 2,0 auf 4,1 Mio. Euro nahezu verdoppelt werden, dennoch wurde das ursprüngliche Zielband von 4,5 bis 6,0 Mio. Euro nicht erreicht. Grund für diese Zielverfehlung waren technische Schwierigkeiten bei der neuen Produktionsanlage, die die Herstellung von Carbon-Black-Pellets einschränkten.

Obwohl die entsprechenden Lösungen für diese Probleme bereits feststehen, verzögert sich deren vollständige Umsetzung momentan noch. Eine deutliche Ausweitung der Produktionskapazitäten wird daher erst für das dritte Quartal erwartet. Dies spiegelt sich auch in der Prognose für das laufende Jahr wider: Das Management rechnet mit einem Umsatz zwischen 6,5 und 9,5 Mio. Euro bei einem EBIT von -8,0 bis -10,0 Mio. Euro. Im abgelaufenen Jahr konnte das EBIT-Defizit bereits leicht von -8,9 auf -8,7 Mio. Euro eingegrenzt werden. Sobald der operative Durchbruch bei der Pelletierung gelingt, dürften sich auch die Aussichten für den Aktienkurs wieder aufhellen.

(aktien-global.de, erstellt 11.05.26, 7:37 Uhr, veröffentlicht 11.05.26, 07:56 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 26,80EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.