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    Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatzquartal stieg auf rund 1,3 Milliarden Euro
    • Bereinigtes Ebitda stieg 3,9 Prozent auf 205,9 Mio
    • Auftragseingang stieg 2,8 Prozent auf 1,45 Mrd
    Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea Group hat dank einer stabilen Nachfrage zum Jahresauftakt Zuwächse bei Umsatz und operativem Gewinn im Tagesgeschäft verzeichnet. Angesichts einer guten Auftragslage bestätigte der Konzern seine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz stieg im Quartal um 1,2 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro, wie der Konzern am Montag mitteilte. Dies entspricht im Mittel auch den Erwartungen der Analysten. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte lag das Wachstum bei 5,3 Prozent.

    Der um Kosten für den Konzernumbau bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 3,9 Prozent auf 205,9 Millionen Euro. Branchenexperten hatten hier einen Tick weniger auf dem Zettel. Gestiegene Vertriebskosten konnten dabei laut Mitteilung teilweise durch eine Senkung der Verwaltungskosten ausgeglichen werden. Die entsprechende operative Marge verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 16,2 Prozent. Unter dem Strich verdiente Gea mit 99,7 Millionen Euro 5,7 Prozent mehr als im Vorjahr.

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    Der Auftragseingang stieg um 2,8 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro, was etwas über den Markterwartungen liegt./err/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 59,15 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

    GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -2,06 %/+34,02 % bedeutet.




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