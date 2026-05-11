Gea steigert Umsatz und Ergebnis zum Jahresauftakt - Prognose bestätigt

Der Auftragseingang stieg um 2,8 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro, was etwas über den Markterwartungen liegt./err/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 59,15 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,23 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,48 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 78,00EUR was eine Bandbreite von -2,06 %/+34,02 % bedeutet.