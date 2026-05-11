JPMORGAN stuft IAG Pence auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die International Airlines Group von 6,00 auf 5,75 Euro gesenkt, die Aktien aber auf "Overweight" belassen. Die Airline-Holding dürfte in diesem Jahr trotz höherer Treibstoffkosten robuste Gewinne und Cashflows abliefern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Das erste Quartal bezeichnete er als gut. Die Papiere bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Bank./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 4,468EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: IAG Pence

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

