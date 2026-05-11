JDC Group: Rekordquartal mit 75 Mio. € Umsatz & 60 % EBITDA-Wachstum
Starkes Auftaktquartal 2026: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, erfolgreiche FMK-Integration und bestätigte Jahresziele unterstreichen die Dynamik des Konzerns.
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- Konzernumsatz Q1 2026 stieg um 20,3 % auf 74,9 Mio. EUR – erstmals rund 75 Mio. EUR in einem Quartal erzielt.
- EBITDA erhöhte sich um 61,1 % auf 8,1 Mio. EUR; das EBIT stieg um 85,0 % auf 6,4 Mio. EUR.
- Advisortech-Segment: Umsatz 65,9 Mio. EUR (+22,4 %); Advisortech-EBITDA +62,2 % auf 8,1 Mio. EUR. Advisory: Umsatz 14,5 Mio. EUR (+6,6 %), EBITDA stabil bei 1,2 Mio. EUR.
- Integration der FMK‑Gruppe erfolgreich; starker Umsatz‑ und Ergebnisbeitrag, Anstieg wiederkehrender Erlöse und erwartete Synergien (u. a. bessere Ausschöpfung von >40.000 Neukunden/Monat, Einsatz weiterer KI‑Tools).
- Konzernergebnis Q1 2026: 3.320 TEUR (+19,9 %); EBT 4.653 TEUR (+51,1 %).
- Guidance 2026 bestätigt: erwarteter Umsatz 300–330 Mio. EUR und EBITDA 35–38 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei JDC Group ist am 11.05.2026.
Der Kurs von JDC Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,700EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,500EUR das entspricht einem Plus von +3,52 % seit der Veröffentlichung.
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