Cantourage Group SE: Deutlicher Gewinnanstieg im Q1 2026
Cantourage startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, höhere Margen und starke Finanzbasis untermauern den Fokus auf Premiumprodukte, Innovation und digitale Geschäftsmodelle.
Foto: Richard T. - unsplash
- Cantourage Group SE steigert im ersten Quartal 2026 Umsatz um 11,0 % auf 20,6 Mio. EUR und verbessert die EBITDA-Marge auf 10,6 %
- Das Unternehmen fokussiert sich auf Premium-Produkte und margenstärkere Segmente, was die Profitabilität nachhaltig erhöht
- Die starke Finanzposition wird durch eine Net-Cash-Position von 8,8 Mio. EUR unterstützt
- Großbritannien gewinnt an Bedeutung, trägt 41,3 % zum Umsatz bei, während Deutschland weiterhin 51,5 % ausmacht
- Cantourage investiert in Innovation, Digitalisierung und den Ausbau seiner Telemedizinplattformen, um neue digitale Geschäftsmodelle zu schaffen
- Das Unternehmen sieht regulatorische Veränderungen im deutschen Markt als Chance, seine Marktposition weiter auszubauen
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Cantourage Group ist am 01.06.2026.
Der Kurs von Cantourage Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,1000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,16 % im
Minus.
-3,28 %
+2,43 %
+21,15 %
+47,50 %
+27,16 %
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