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    Hannover Rück sieht sich nach Gewinnsprung auf Kurs - Preise sinken weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Hannover Rück erzielt im Q1 Gewinn von 711 Mio Euro
    • Vorstand erwartet mindestens 2,7 Mrd Euro Gewinn
    • Management sieht Großschadenbudget als komfortabel
    Hannover Rück sieht sich nach Gewinnsprung auf Kurs - Preise sinken weiter
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat ein Jahr nach den schweren Waldbränden in Kalifornien wieder deutlich mehr verdient. Für das erste Quartal stand dank vergleichsweise geringer Großschäden unter dem Strich ein Gewinn von gut 711 Millionen Euro und damit fast anderthalbmal so viel wie ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Montag in Hannover mitteilte. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht die Hannover Rück damit auf Kurs, den Gewinn in diesem Jahr auf einen neuen Rekordwert von mindestens 2,7 Milliarden Euro zu steigern, obwohl die Preise im Schaden- und Unfallgeschäft bei der Vertragserneuerung im April weiter sanken.

    Am teuersten schlugen im ersten Quartal die Folgen von Wintersturm "Fern" in Nordamerika sowie zwei Atlantikstürmen in Südwesteuropa und Marokko zu Buche. Ein Jahr zuvor hatten die Waldbrände in Los Angeles allerdings viel größere Zerstörungen angerichtet. Nun dürfte das nicht verbrauchte Großschaden-Budget aus dem ersten Quartal nach Einschätzung des Managements "komfortabel" ausreichen, um mögliche bis dahin entstandene Schadenaufwendungen aus dem Iran-Krieg zu tragen. "Konkrete Meldungen liegen allerdings bislang nur in geringem Umfang vor", erklärte das Unternehmen./stw/stk

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    Hannover Rueck

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

    Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 244,2 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um -7,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,11 Mrd..

    Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 12,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 239,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 330,00EUR was eine Bandbreite von -0,99 %/+36,70 % bedeutet.




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