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    AKTIE IM FOKUS

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    Abstufungen durch S&P und Stifel belasten Hellofresh

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbörse: Hellofresh knapp vier Prozent unter
    • S&P stuft Hellofresh zu Junk wegen hoher Schulden
    • Stifel senkt auf Sell und Ziel von 4,20 auf 3,50
    AKTIE IM FOKUS - Abstufungen durch S&P und Stifel belasten Hellofresh
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zwei Abstufungen der Aktien von Hellofesh haben dem Kurs der Aktien am Montag zugesetzt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Papiere des Versenders von Kochboxen um gut vier Prozent auf 3,94 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Freitag. Da hatten sie bereits fast fünf Prozent eingebüßt.

    Die Abstufung der Kreditbonität des Unternehmens auf Junk-Status durch die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) basiere auf einer hohen Verschuldung, sagte ein Händler. So habe Hellofresh im ersten Quartal 750 Millionen langfristige und 830 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dem stehe eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro gegenüber.

    Hinzu kommt eine Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch das Investmenthaus Stifel. Das von 4,20 auf 3,50 Euro gesenkte Kursziel räumt den Aktien ein Abwärtspotenzial von 15 Prozent ein per Schlusskurs am Freitag./bek/stk

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 3,969 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -15,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 682,37 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +153,81 %/+103,05 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das schwache RTE-Wachstum und Umsatzrückgänge, Zweifel an Skalierbarkeit und Profitabilität, hohe CapEx (z. B. RTE-Center), mangelhafte Kundenbindung sowie fehlende Management-Transparenz; kombiniert mit negativen Quartalsergebnissen und Analystenprognosen, was als Risiko für Kurs, Bewertung und Fundamentaldaten gesehen wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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    dpa-AFX
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