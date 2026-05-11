AKTIE IM FOKUS
Abstufungen durch S&P und Stifel belasten Hellofresh
- Vorbörse: Hellofresh knapp vier Prozent unter
- S&P stuft Hellofresh zu Junk wegen hoher Schulden
- Stifel senkt auf Sell und Ziel von 4,20 auf 3,50
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Zwei Abstufungen der Aktien von Hellofesh haben dem Kurs der Aktien am Montag zugesetzt. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate fielen die Papiere des Versenders von Kochboxen um gut vier Prozent auf 3,94 Euro in Relation zum Xetra-Schluss am Freitag. Da hatten sie bereits fast fünf Prozent eingebüßt.
Die Abstufung der Kreditbonität des Unternehmens auf Junk-Status durch die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) basiere auf einer hohen Verschuldung, sagte ein Händler. So habe Hellofresh im ersten Quartal 750 Millionen langfristige und 830 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dem stehe eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro gegenüber.
Hinzu kommt eine Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch das Investmenthaus Stifel. Das von 4,20 auf 3,50 Euro gesenkte Kursziel räumt den Aktien ein Abwärtspotenzial von 15 Prozent ein per Schlusskurs am Freitag./bek/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,36 % und einem Kurs von 3,969 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -15,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 682,37 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +153,81 %/+103,05 % bedeutet.
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Beides! Und zusätzlich das Thema (Galgen)Humor, Selbstironie und "Spaß" etc.
Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D