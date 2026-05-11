RBC hebt BP auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 700 Pence

Wird mal wieder Zeit für einen Langzeitvergleich:





BP ist leider, was das Frustrationspotential angeht kaum zu überbieten. Hinzu kommt bei BP neben Unfähigkeit auch noch Pech (Deep Water Horizon).

Aber wenn man es mal genauer betrachtet, war der Strategiewechsel nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, man hätte nicht die Rolle rückwärts einlegen sollen, sondern einfach weiter machen sollen. Zwei Standbeine sind besser als eines - wohin ständige Strategiewechsel, langsame Entscheidungen und Anpassungsunwillen führen, zeigt sich an der deutschen Autoindustrie, die auch nur noch ein Schatten ihrer selbst ist.





Ja und der Kurs steigt auch deswegen nicht, weil viele aus diesem Jahrzehntelangem Martyrium heraus wollen und einen Verdoppler wollen die meisten für diese Jahrzehntelangen Schmerzen schon haben. Warum sollte man BP als Underperformer kaufen, wenn seit Jahrzehnten begab geht ?





BP ist einfach bescheiden gemanaged, das zeigt der Chart eindrucksvoll im Vergleich mit den anderen großen europäischen Konkurrenten





Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_big.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=rel&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LNOTATIONS=1939052+9386030+9385797+9386018&pd=f212257f35aab190c4985374aa1bbdd62af1b0fc89f962e7b48e87e15003bc9c&SHOWHL=1&TIME_SPAN=SE&TO=1778056245&TYPE=MOUNTAIN&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1





Blau Shell, Ocker ENI, Violett Total





Nicht, dass ich nicht im Plus bin, aber wenn man sieht, wieviel man hat liegen lassen, dann ist das ein echtes Trauerspiel. Alle stehen höher als vor 26, respektive 16 Jahren - mit einer Ausnahme und die ist BP, die es noch nicht mal geschafft haben den Kurs vor dem Deepwater Horizon-Unglück wieder zu erreichen.





Hochgradig deprimierend, wenn man so einen Performancevergleich nach langer Zeit mal wieder durchführt.





Dafür gibt es eigentlich nur eine Lösung: "Management komplett austauschen, Arbeitskreis bilden, untersuchen was die anderen besser machen und dann handeln - anders wird das nichts mehr."





...oder man beisst einfach in den sauren Apfel und verabschiedet sich eben ohne exakten Verdoppler...