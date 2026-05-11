ANALYSE-FLASH
RBC hebt BP auf 'Outperform' - Ziel bleibt bei 700 Pence
- RBC stuft BP von Sector Perform zu Outperform hoch
- Unverändertes Kursziel von 700 Pence beibehalten
- Neuanfang und Bilanzstärkung durch Schuldenabbau
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat BP beim unveränderten Kursziel von 700 Pence von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Nach einer Reihe von Fehltritten bekomme der Ölkonzern im aktuellen Preisumfeld "eine zweite Chance auf einen ersten Eindruck", und die neuerliche Möglichkeit, Schulden abzubauen und die Bilanz zu stärken, schrieb Biraj Borkhataria in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 23:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 6,296 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,36 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 97,18 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3388. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5714GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -4,46 %/+10.250,32 % bedeutet.
Analyst:
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Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591
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Und wieder den Fehler gemacht über 6,70€ nicht zu verkaufen.
Bei 2ten oder dritten Mal habe ich es ihm schon nicht mehr geglaubt.
Wird mal wieder Zeit für einen Langzeitvergleich: