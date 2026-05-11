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    Stabilus will zwei Tochtergesellschaften verkaufen - Fokus auf Motion Control

    Für Sie zusammengefasst
    • Stabilus verkauft Fabreeka und Tech Products an VMC
    • Kaufpreis 92 Mio USD Abschluss im dritten Quartal
    • Nettoerlös zur Schuldenreduzierung und Stärkung
    Stabilus will zwei Tochtergesellschaften verkaufen - Fokus auf Motion Control
    Foto: Stabilus SE

    KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus will die beiden Tochtergesellschaften Fabreeka und Tech Products an die VMC Group veräußern. Der Kaufpreis betrage 92 Millionen US-Dollar (78 Mio Euro), teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Transaktion soll im dritten Geschäftsquartal abgeschlossen werden, sofern die Behörden dem Verkauf zustimmen. Mit dem Nettoerlös will Stabilus vor allem Schulden abbauen und die Bilanz stärken. Die Ziele für das Gesamtjahr 2025/2026 bestätigte der Konzern trotz der geplanten Verkäufe.

    "Die Veräußerung von Fabreeka und Tech Products folgt unserem klar formulierten Ziel, Stabilus zu einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Bewegungssteuerung zu entwickeln", sagte Unternehmenschef Michael Büchsner laut der Mitteilung. Beide Töchter würden innerhalb der Motion-Control-Plattform nur begrenzte Synergiepotenziale bieten.

    Fabreeka und Tech Products gehört den Unternehmensangaben zufolge seit 2016 zu Stabilus. Das Produktportfolio umfasst Komponenten zur Schwingungsisolation sowie zur Stoß- und Geräuschdämpfung. Beide Gesellschaften zusammen wiesen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 32 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von rund 8,9 Millionen Dollar aus./mne/stk

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    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

    Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 17,70 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +10,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 461,89 Mio..

    Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +33,40 %/+81,43 % bedeutet.




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