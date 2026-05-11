Stabilus will zwei Tochtergesellschaften verkaufen - Fokus auf Motion Control

Fabreeka und Tech Products gehört den Unternehmensangaben zufolge seit 2016 zu Stabilus. Das Produktportfolio umfasst Komponenten zur Schwingungsisolation sowie zur Stoß- und Geräuschdämpfung. Beide Gesellschaften zusammen wiesen im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 32 Millionen Dollar und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern in Höhe von rund 8,9 Millionen Dollar aus./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stabilus Aktie

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 17,70 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stabilus Aktie um +10,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,22 %.

Die Marktkapitalisierung von Stabilus bezifferte sich zuletzt auf 461,89 Mio..

Stabilus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +33,40 %/+81,43 % bedeutet.