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    Ölpreisanstieg treibt Chinas Inflation an

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in China steigt im April auf 1,2 Prozent
    • Benzinpreise stiegen im April fast 20 Prozent
    • Erzeugerpreise steigen im April um 2,8 Prozent
    Ölpreisanstieg treibt Chinas Inflation an
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - In China ist die Inflation angetrieben durch höhere Preise für Kraftstoffe überraschend gestiegen. Im April legten die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 1,2 Prozent zu, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten einen Rückgang der Teuerung auf 0,9 Prozent erwartet, nachdem die Jahresrate im März bei 1,0 Prozent gelegen hatte. Zu den stärksten Preistreibern zählten die Kosten für Motorkraftstoffe, die durch den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen waren.

    So stiegen die Preise für Benzin im April im Jahresvergleich um fast 20 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Dieser Anstieg habe etwa 0,6 Prozentpunkte zur Inflation beigetragen. Die chinesischen Energieimporte sind im April stark zurückgegangen, da der nahezu vollständige Stopp der Lieferungen durch die Straße von Hormus am Persischen Golf einen wichtigen Versorgungsweg für Energierohstoffe blockierte.

    Laut chinesischer Zolldaten vom Samstag sanken die Rohöllieferungen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im April im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 38,47 Millionen Tonnen. Dies ist der niedrigste Stand seit Juli 2022.

    Wie das Statistikamt ebenfalls am Montag mitteilte, stiegen die chinesischen Erzeugerpreise im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent, nach einem Anstieg von 0,5 % im Vormonat. Dies ist der stärkste Anstieg seit Juli 2022 und liegz über den Erwartungen von Analysten. Die Erzeugerpreise sind die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen./jkr/mis





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