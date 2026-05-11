AKTIE IM FOKUS
Delivery Hero steigen nach Anteilsverkauf mit Prämie
- Prosus verkauft 5% an Delivery Hero Fonds Aspex
- Verkaufspreis 22 Euro zehn Prozent über Schlusskurs
- Anteil Prosus 17% Aspex steigt auf rund 14 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines fünfprozentigen Anteils an Delivery Hero mit Aufpreis an den Investmentfonds Aspex durch den Großaktionär Prosus ist am Montag am Markt gut angekommen.
Auf Tradegate gewannen die Papiere des Essenslieferanten 5,4 Prozent auf gut 21 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.
Der Verkaufspreis liegt mit 22 Euro je Delivery-Hero-Aktie um zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei knapp 20 Euro.
Damit verringert sich der Anteil von Prosus auf 17 Prozent, während der Anteil von Aspex auf rund 14 Prozent steigt./bek/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 20,77 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+63,55 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)