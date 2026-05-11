Delivery Hero steigen nach Anteilsverkauf mit Prämie

Auf Tradegate gewannen die Papiere des Essenslieferanten 5,4 Prozent auf gut 21 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verkauf eines fünfprozentigen Anteils an Delivery Hero mit Aufpreis an den Investmentfonds Aspex durch den Großaktionär Prosus ist am Montag am Markt gut angekommen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der Verkaufspreis liegt mit 22 Euro je Delivery-Hero-Aktie um zehn Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Freitag bei knapp 20 Euro.

Damit verringert sich der Anteil von Prosus auf 17 Prozent, während der Anteil von Aspex auf rund 14 Prozent steigt./bek/stk

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 20,77 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,39 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,54 %/+63,55 % bedeutet.



