2G Energy verschiebt Zahlen auf Juni 2026 – ERP-Prozesse dauern länger
Die 2G Energy AG verschiebt ihre vorläufigen Konzernzahlen für 2025 – Grund sind komplexere Abschlussprozesse in der neuen Produktionsgesellschaft 2G Heek GmbH.
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- 2G Energy AG verschiebt die Veröffentlichung der vorläufigen Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 von ursprünglich 21. Mai 2026 auf Mitte Juni 2026.
- Ursache sind zeitaufwändigere als erwartete Jahresabschluss‑/ERP‑Abschlussroutinen in der 2025 neu gegründeten Produktionsgesellschaft 2G Heek GmbH.
- Der Vorstand hat in enger Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern frühzeitig eine neue Zeitplanung vorgenommen; nähere Angaben werden rechtzeitig mitgeteilt.
- Geschäftsmodell: internationaler Hersteller und Systemanbieter für dezentrale Energieversorgung (KWK‑Anlagen, Großwärmepumpen, Spitzenlast‑Aggregate) inklusive digitaler Netzintegration, Service und Wartung.
- Kennzahlen und Reichweite: über 1.000 Mitarbeiter, aktiv in mehr als 50 Ländern, über 10.000 installierte Anlagen; Konzernumsatz 2024: 375,6 Mio. €; EBIT‑Marge 8,9%.
- Wichtige Termine/IR‑Hinweis: Veröffentlichung Konzernjahresabschluss und vorläufiger Zahlen im Juni; Ordentliche Hauptversammlung am 19. August 2026; IR‑Kontakt: ir@2-g.de, Tel. +49 2568 93 47‑2795.
Der nächste wichtige Termin, Frühjahrskonferenz (11.-12.05.2026), bei 2G ENERGY ist am 11.05.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,13EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 54,30EUR das entspricht einem Minus von -1,50 % seit der Veröffentlichung.
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