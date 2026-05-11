JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 11,50 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro rechnet am Montag mit einer eher verhaltenen Kursreaktion auf die endgültigen Quartalszahlen des Düngemittelkonzerns. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe den Eckdaten entsprochen, schrieb er. Der bestätigte Ausblick für das Gesamtjahr liege - im Mittel der Spanne - etwa 4 Prozent unter dem Konsens. Sollten sich die aktuellen Kalipreise halten, sei aber auch das obere Ende der Spanne drin./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 01:22 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,39EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

