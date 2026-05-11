🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht

    Exklusiv für WO-Kunden:

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Lieblingsaktien im Wert von 50 Euro geschenkt

    Wer bis Ende Juni ein SMARTBROKER+ Depot eröffnet, erhält einen Anteil aus ausgewählten Aktien im Wert von 50 Euro: Nvidia, Microsoft oder Rheinmetall – einfach Lieblingsaktie auswählen und profitieren!

    Exklusiv für WO-Kunden: - Lieblingsaktien im Wert von 50 Euro geschenkt

    Nvidia, Siemens Energy, Microsoft, Rheinmetall, Novo Nordisk oder Barrick: Anteile an diesen beliebten Top-Seller-Aktien stehen zur Auswahl, wenn bis zum 30. Juni 2026 ein SMARTBROKER+ Depot eröffnet wird!

    Damit richtet sich SMARTBROKER+ gezielt an die Leser von wallstreetONLINE, die sich durch hohe Marktkompetenz und eine starke Tradingaffinität auszeichnen. Wer sich also das attraktive Willkommensgeschenk sichern möchte: Einfach über untenstehenden Link in wenigen Minuten ein Depot eröffnen und Lieblingsaktie auswählen.

    Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden, die über den untenstehenden Aktionslink ein Depot eröffnen.

    Die kompletten Teilnahmebedingungen sind hier einsehbar: Lieblingsaktie sichern

    Trades über gettex sind ab 0 Euro Ordergebühren möglich (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Erfahrene Trader profitieren zudem von der großen Handelsplatzauswahl und attraktiven Konditionen für Kryptos und Hebelprodukte.

    SMARTBROKER+ bietet somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und spricht insbesondere auch sehr aktive Trader an: Mit VIP-Status werden die Konditionen nochmals günstiger und ein persönlicher Ansprechpartner kümmert sich um die Anliegen rund ums Depot.

    Also: Am besten gleich Depot mit untenstehendem Link eröffnen, Wunschaktien-Anteil im Wert von 50 Euro sichern und von den günstigen SMARTBROKER+ Konditionen profitieren.

    Um an der Aktion teilzunehmen, bitte die Links auf dieser Webseite nutzen:

    Jetzt starten und Prämie sichern

    Verfasst von Broker Magazin
    Exklusiv für WO-Kunden: Lieblingsaktien im Wert von 50 Euro geschenkt Wer bis Ende Juni ein SMARTBROKER+ Depot eröffnet, erhält einen Anteil aus ausgewählten Aktien im Wert von 50 Euro: Nvidia, Microsoft oder Rheinmetall – einfach Lieblingsaktie auswählen und profitieren!
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     