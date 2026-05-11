Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt

Nvidia, Siemens Energy, Microsoft, Rheinmetall, Novo Nordisk oder Barrick: Anteile an diesen beliebten Top-Seller-Aktien stehen zur Auswahl, wenn bis zum 30. Juni 2026 ein SMARTBROKER+ Depot eröffnet wird!

Damit richtet sich SMARTBROKER+ gezielt an die Leser von wallstreetONLINE, die sich durch hohe Marktkompetenz und eine starke Tradingaffinität auszeichnen. Wer sich also das attraktive Willkommensgeschenk sichern möchte: Einfach über untenstehenden Link in wenigen Minuten ein Depot eröffnen und Lieblingsaktie auswählen.

Die Aktion richtet sich ausschließlich an Neukunden, die über den untenstehenden Aktionslink ein Depot eröffnen.

Die kompletten Teilnahmebedingungen sind hier einsehbar: Lieblingsaktie sichern

Trades über gettex sind ab 0 Euro Ordergebühren möglich (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Erfahrene Trader profitieren zudem von der großen Handelsplatzauswahl und attraktiven Konditionen für Kryptos und Hebelprodukte.

SMARTBROKER+ bietet somit ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und spricht insbesondere auch sehr aktive Trader an: Mit VIP-Status werden die Konditionen nochmals günstiger und ein persönlicher Ansprechpartner kümmert sich um die Anliegen rund ums Depot.

Also: Am besten gleich Depot mit untenstehendem Link eröffnen, Wunschaktien-Anteil im Wert von 50 Euro sichern und von den günstigen SMARTBROKER+ Konditionen profitieren.

Um an der Aktion teilzunehmen, bitte die Links auf dieser Webseite nutzen:

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