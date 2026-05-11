Rüstungswerte stabilisiert - TKMS-Zahlen kommen gut an

TKMS bestätigte nach Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognose für das laufende Jahr. Dabei profitiert der Hersteller von U-Booten und Überwasserschiffen weiter von hohen Ausgaben der Regierungen für Militär. Das zum Industriekonzern Thyssenkrupp gehörende Unternehmen kann trotz Rückgängen beim Neugeschäft auf einen rekordhohen Auftragsbestand bauen. Ein Händler nannte die Zahlen von TKMS auf den ersten Blick solide.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vor dem Wochenende noch sehr schwachen Papiere von Rüstungswerten haben sich am Montag im vorbörslichen Handel auf Tradegate stabilisiert. TKMS bekommen dabei Auftrieb von gut aufgenommenen Geschäftszahlen. Auf Tradegate gewannen die Titel des Marineschiffbauers 4 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Rheinmetall notierten auf Tradegate am Montagmorgen knapp zwei Prozent höher, nachdem sie am Freitag nach einem kritischen Kommentar von JPMorgan erneut stark abgerutscht waren auf den tiefsten Stand seit April 2025 und in diesem Jahr nun schon mehr als ein Fünftel verloren haben.

Warburg Research hält den Ausverkauf aber für überzogen und stufte die Anteile jetzt auf "Buy" hoch. Aktien von Renk gewannen am Montag vorbörslich 1,7 Prozent, nachdem sie am Freitag ebenfalls stark nachgegeben hatten.

Rüstungswerte stehen seit geraumer Zeit unter Druck, auch angesichts der Friedensbemühungen in der Ukraine. Mit einem nachhaltigen Waffenstillstand in der Ukraine würde der wichtigste Treiber wegfallen, schrieben am Montag die Experten von Bernstein Research./ajx/bek/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 1.234 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,49 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,28 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.960,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +27,27 %/+88,36 % bedeutet.



