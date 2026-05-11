🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutschland-Tourismus lebt von Inländern

    Für Sie zusammengefasst
    • März 33,6 Mio Übernachtungen in Hotels ab zehn Betten
    • Inländische Gäste 28,3 Mio Übernachtungen 3,8 Prozent
    • Ausländer 5,2 Mio Übernachtungen minus 0,4 Prozent
    Deutschland-Tourismus lebt von Inländern
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Eine unverändert starke Nachfrage aus dem Inland hat am Jahresbeginn zu steigenden Übernachtungszahlen im deutschen Tourismusgeschäft geführt. Im März wurden insgesamt 33,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten registriert, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

    Die Zunahme ist aber allein auf Gäste aus dem Inland zurückzuführen, die 28,3 Millionen Übernachtungen und damit 3,8 Prozent mehr gebucht haben. Bei den Ausländern sank in dem Monat die Zahl der Übernachtungen um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TUI AG!
    Long
    6,32€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 13,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6,95€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 12,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine ähnliche Tendenz ist im gesamten ersten Quartal zu sehen, das mit 86,7 Millionen Übernachtungen 2,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum lag. Hier war der Anstieg der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 0,8 Prozent deutlich schwächer als der bei den Inländern mit 2,9 Prozent. Der Rekordwert aus dem ersten Quartal 2024 wurde erneut verfehlt./ceb/DP/zb

    TUI

    -0,27 %
    +2,17 %
    -5,69 %
    -25,89 %
    -9,49 %
    +7,77 %
    -70,86 %
    -82,54 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50
    TUI direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 6,618 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +50,42 %/+35,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Leerverkaufspositionen und deren Einfluss auf den Kurs, gemeldete Institutionstransaktionen (BlackRock Verkauf, D. E. Shaw Cover), Diskussionen über Überbewertung und schwache operative Performance, Forderungen nach Kostensenkungen (z. B. 200 Mio.), Nachfrageeffekte für Pauschalreisen durch Kerosin/Hormus‑Risiken sowie Zweifel an Handelsvolumen‑Angaben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutschland-Tourismus lebt von Inländern Eine unverändert starke Nachfrage aus dem Inland hat am Jahresbeginn zu steigenden Übernachtungszahlen im deutschen Tourismusgeschäft geführt. Im März wurden insgesamt 33,6 Millionen Übernachtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     