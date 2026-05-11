Deutschland-Tourismus lebt von Inländern

Eine ähnliche Tendenz ist im gesamten ersten Quartal zu sehen, das mit 86,7 Millionen Übernachtungen 2,5 Prozent über dem Vorjahreszeitraum lag. Hier war der Anstieg der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 0,8 Prozent deutlich schwächer als der bei den Inländern mit 2,9 Prozent. Der Rekordwert aus dem ersten Quartal 2024 wurde erneut verfehlt./ceb/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 6,618 auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,17 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,69 %.

Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd..

TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +50,42 %/+35,38 % bedeutet.