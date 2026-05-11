RBC stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo nach Zahlen mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Outperform" belassen. Pablo de la Torre Cuevas aktualisierte in seiner am Montag vorliegenden Bewertung des ersten Quartals seine Schätzungen. Seine Prognose für das Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2027 steige um etwa 3 Prozent, angetrieben von einem höheren Nettozinseinkommen sowie den Gebühren- und Provisionserträgen. Dies werde aber teilweise aufgezehrt von einem geringeren Handelsergebnis./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:13 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,29 % und einem Kurs von 5,749EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Pablo de la Torre Cuevas

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

