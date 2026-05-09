Führende Position im Technologierennen!

Alphabets Börsenwert nähert sich mit einer Marktkapitalisierung von 4,8 Billionen US-Dollar erstmals der 5-Billionen-Dollar-Grenze. Das Unternehmen demonstriert damit seine führende Stellung unter den Technologiefirmen. Anfangs schien es, als könnte die wichtigste Einnahmequelle von Alphabet, die Tochterfirma Google, der rasanten Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zum Opfer fallen. Ende 2022 war der neue Marktführer ChatGPT, und viele Nutzer bevorzugten diese KI-basierte Online-Suchmöglichkeit. Alphabet stand damals unter erheblichem Druck, diesen entscheidenden Moment zu meistern. Experten gingen davon aus, dass Alphabet eine ähnliche Entwicklung wie Kodak durchlaufen würde. Heute, gut drei Jahre später, wächst das Suchgeschäft schneller als vor ChatGPT, und Googles Börsenwert nähert sich erstmals der 5-Billionen-Dollar-Marke. Zudem dominiert Google die KI-Technologie von Modellen bis hin zu Chips.

Der steigende Aktienkurs von Alphabet basierte auf der Dominanz der Suchmaschine Google und der Erweiterung durch den KI-Bot „Gemini“. Steigende Zinsen in den führenden Volkswirtschaften der USA und Europas begannen jedoch, den Kurs zu belasten. Dadurch fiel die Aktie von Anfang Dezember 2021 bis Anfang November 2022 um rund 46 Prozent. Die Erholung, die Anfang Februar 2023 begann, führte den Kurs bis zum Höchststand von 208,70 US-Dollar am 4. Februar 2025. Nach einer weiteren Korrektur wurde dieses Niveau erst am 2. September wieder überschritten. Anschließend stieg die Aktie ohne größere Rückschläge auf die Notierung von 350,15 US-Dollar. Ein Einbruch auf die 200-Tage-Linie Ende März 2026 war nur von kurzer Dauer. Der Kurs von Alphabet ist von diesem Tiefpunkt quasi in kurzer Zeit auf das Allzeithoch bei 398,37 US-Dollar am vergangenen Freitag nach oben geschossen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn der Kurs von diesem Niveau eine leichte Konsolidierung durchläuft. Der Aufwärtstrend sollte jedoch intakt bleiben. Fundamental betrachtet liegt die Kennzahl PEG (Price/Earnings to Growth), also das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Verhältnis zum jährlichen Wachstum für das Jahr 2027 bei 1,69 und damit nicht weit von der neutralen Marke 1 entfernt. Darüber hinaus spielen weiche Faktoren wie die anhaltende Innovationskraft auch für die Bewertung von Alphabet in den Jahren 2026 und 2027 eine wichtige Rolle.

Alphabet, Inc. Class C (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der hohe Kurs von Alphabet ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Technologiekonzern auch unter schwierigen Bedingungen Innovationskraft bewiesen hat. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JE0XBW) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Alphabet Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,50 profitieren. Das Ziel sei bei 452,01 US-Dollar angenommen (14,38 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 29 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 348,62 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 5,60 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JE0XBW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,59 – 9,60 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 282,95 US-Dollar Basiswert: Alphabet, Inc. Class C KO-Schwelle: 282,95 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 397,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 14,38 Euro Hebel: 3,50 Kurschance: + 50 Prozent Quelle J.P. Morgan

Tradings Update: Micron Technology Inc. Die am 4. Mai 2026 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN MN7F7T auf eine steigende Aktie der Micron Technology Inc. zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 8. Mai 2026 zum Geldkurs von 29,49 Euro und lag mit 168,80 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 27,17 Euro nachziehen.

Micron Technology Inc. (Tageschart in US-Dollar)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.