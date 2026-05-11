ANALYSE-FLASH
JPMorgan setzt Holcim auf 'Analyst Focus List' - Branchenfavorit
- JPMorgan setzt Holcim auf Analyst Focus List
- Elodie Rall stuft Holcim als Positive Catalyst
- Rall bevorzugt schwere vor leichten Baustoffen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Holcim auf ihre "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall den Papieren des Herstellers schwerer Baustoffe mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison über das erste Quartal, geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen, den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Holcim Aktie
Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 82,12 auf Lang & Schwarz (11. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um +2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 46,61 Mrd..
Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,17CHF. Von den letzten 6 Analysten der Holcim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -33,19 %/+11,76 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Holcim - 869898 - CH0012214059
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Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51.06 CHF mit der höchsten Schätzung von 64.00 CHF und der niedrigsten von 42.30 CHF. Lesen Sie die detaillierten Statements der Analysten und verfolgen Sie die Entwicklung der Einschätzungen über die Jahre.
Laut Bank sitze ich auf einem Verlust von 8%.
Einkaufspreis 46.00 CHF , Letzter Kurs 42.23 CHF
Eigentlich hatte ich mit einem USD Kurs gerechnet - wie man sich doch täuschen kann.
Die Aktie erhielt auch eine CH ISIN - CH1430134226 - hatte da auch eine US ISIN erwartet.
Die ersten Gurus kommen aus der Hecke:
https://www.msn.com/en-us/money/topstocks/amrize-rated-neutral-in-new-research-coverage-by-ubs
https://site.financialmodelingprep.com/market-news/amrize-ltd-amrz-gets-overweight-nod-and--price-target-from-morgan-stanley
Ich würde annehmen, dass die Scheidung primär Amrize trägt - weiss das jemand besser?
So dass deren Divifähigkeit im laufenden Jahr eingeschränkt sein könnte.