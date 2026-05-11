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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel runter auf 350 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt MTU Kursziel von 420 auf 350 Euro
    • Aktienabstufung von Buy auf Hold durch Berenberg
    • Anstieg der Treibstoffkosten gefährdet Wachstum 2027
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel runter auf 350 Euro
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 420 auf 350 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung. Safran bleibt sein Favorit angesichts der jüngsten Triebwerkflotte, die im schwierigen Umfeld eine gewisse Absicherung bedeute./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 303,2 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,99 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 391,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 319,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +6,80 %/+55,67 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 350 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00, was eine Steigerung von +17,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen bei MTU, Gewinnmitnahmen und Nachkäufe; bullishe Zielmarken >300/400 versus Einsteigen eher unter ~280 oder Abwarten. Diskutiert werden Fundamentaldaten (15,5% Marge, MRO-/Ersatzteil-Cashflows, Div.-Rendite ~1,3%, 47% FCF‑Payout, 10‑Jahres‑Outperformance, -11% auf 1 Jahr) sowie Risiken durch GTF‑Rückrufe, neue Antriebstechnologien, Short-Positionen und geopolitische Iran‑Risiken.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.

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