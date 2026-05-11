ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel runter auf 350 Euro
- Berenberg senkt MTU Kursziel von 420 auf 350 Euro
- Aktienabstufung von Buy auf Hold durch Berenberg
- Anstieg der Treibstoffkosten gefährdet Wachstum 2027
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU von 420 auf 350 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst George McWhirter hält den Boom im Instandhaltungsgeschäft inzwischen für gefährdet, wie er am Freitag in seiner Branchenanalyse zur zivilen Luftfahrt schrieb. Der Anstieg der Treibstoffkosten könnte die jahrelange Wachstumsstory ins Wanken bringen. 2027 rechnet McWhirter jedenfalls mit einer Abschwächung. Safran bleibt sein Favorit angesichts der jüngsten Triebwerkflotte, die im schwierigen Umfeld eine gewisse Absicherung bedeute./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2026 / 20:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 303,2 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,12 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 15,99 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 391,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 319,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 465,00EUR was eine Bandbreite von +6,80 %/+55,67 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 350 Euro
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Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber MTU Aero Engines eingestellt.
"Die Marge steigt auf 15,5 %, getragen vor allem vom hochprofitablen Wartungs- und Ersatzteilgeschäft, das mittlerweile rund zwei Drittel des Umsatzes ausmacht."
Hallo zusammen,
wenn ich mir die Wertschöpfungskette in der Luftfahrt ansehe, lande ich bei der Suche nach verlässlichen Cashflows recht schnell abseits der großen Airlines. Ein besonders spannendes Glied dieser Kette sind für mich die Triebwerkshersteller, allen voran MTU Aero Engines [WKN: A0D9PT].
Ich habe MTU im Rahmen meiner "Combilanalyse" (Kombination aus Dividenden- und Wertschöpfungsketten-Analyse) genauer unter die Lupe genommen und die Daten in einem FactSheet zusammengefasst (siehe Bild anbei).
Das Geschäftsmodell: Rasierer und Klinge Was MTU so stark macht, ist die Struktur der Einnahmen. Der Verkauf eines neuen Triebwerks bringt oft nur geringe Margen. Das eigentliche Geld wird in den 30 Jahren danach verdient: durch hochprofitable, vertraglich gesicherte Wartungsarbeiten und den Verkauf von Ersatzteilen. MTU ist durch Beteiligungen an globalen Triebwerksprogrammen quasi auf Jahrzehnte an die weltweite Flugzeugflotte gekoppelt.
Ein Blick auf die Zahlen (FactSheet):
- Dividendenrendite: Mit 1,27 % auf den ersten Blick kein klassischer High-Yielder.
- Sicherheit: Die Payout-Quote auf den Free Cashflow liegt bei sehr gesunden 47,3 %. Die Dividende ist also operativ extrem gut gedeckt.
- Historie: Das 10-jährige Dividendenwachstum (CAGR) von 2,8 % p.a. ist solide, auch wenn Corona hier natürlich eine Delle hinterlassen hat (seit 2 Jahren wieder kontinuierliche Steigerungen).
- Performance: Auf 10 Jahre ein massiver Outperformer (+246 %), auf 1-Jahres-Sicht aktuell jedoch im Minus (-11 %).
Der Elefant im Raum: Die Risiken Der aktuelle Rücksetzer kommt nicht von ungefähr. Die finanziellen Belastungen durch Qualitätsmängel bei aktuellen Programmen (Stichwort: GTF-Rückrufe) drücken auf die Stimmung. Zudem schwebt langfristig die Frage nach neuen Antriebstechnologien im Raum.
Meine Frage an die Runde: Wie seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell? Ist der Rücksetzer (-11 % auf 1 Jahr) für euch eine klare Einstiegschance in einen technologischen Burggraben, oder meidet ihr die Aktie, bis die aktuellen Rückruf-Themen bilanziell komplett verdaut sind?
(Den kompletten Check der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette inkl. aller FactSheets findet ihr übrigens hier: https://www.dividenden-wachstum.de/luftfahrt-aktien-wertscho…)
Freue mich auf eure Einschätzungen!