Berenberg senkt MTU auf 'Hold' - Ziel runter auf 350 Euro

Hallo zusammen,

wenn ich mir die Wertschöpfungskette in der Luftfahrt ansehe, lande ich bei der Suche nach verlässlichen Cashflows recht schnell abseits der großen Airlines. Ein besonders spannendes Glied dieser Kette sind für mich die Triebwerkshersteller, allen voran MTU Aero Engines [WKN: A0D9PT].

Ich habe MTU im Rahmen meiner "Combilanalyse" (Kombination aus Dividenden- und Wertschöpfungsketten-Analyse) genauer unter die Lupe genommen und die Daten in einem FactSheet zusammengefasst (siehe Bild anbei).

Das Geschäftsmodell: Rasierer und Klinge Was MTU so stark macht, ist die Struktur der Einnahmen. Der Verkauf eines neuen Triebwerks bringt oft nur geringe Margen. Das eigentliche Geld wird in den 30 Jahren danach verdient: durch hochprofitable, vertraglich gesicherte Wartungsarbeiten und den Verkauf von Ersatzteilen. MTU ist durch Beteiligungen an globalen Triebwerksprogrammen quasi auf Jahrzehnte an die weltweite Flugzeugflotte gekoppelt.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26740/board/20260505191840-260416-mtu-factsheet.png

Ein Blick auf die Zahlen (FactSheet):

Dividendenrendite: Mit 1,27 % auf den ersten Blick kein klassischer High-Yielder. Sicherheit: Die Payout-Quote auf den Free Cashflow liegt bei sehr gesunden 47,3 %. Die Dividende ist also operativ extrem gut gedeckt. Historie: Das 10-jährige Dividendenwachstum (CAGR) von 2,8 % p.a. ist solide, auch wenn Corona hier natürlich eine Delle hinterlassen hat (seit 2 Jahren wieder kontinuierliche Steigerungen). Performance: Auf 10 Jahre ein massiver Outperformer (+246 %), auf 1-Jahres-Sicht aktuell jedoch im Minus (-11 %).

Der Elefant im Raum: Die Risiken Der aktuelle Rücksetzer kommt nicht von ungefähr. Die finanziellen Belastungen durch Qualitätsmängel bei aktuellen Programmen (Stichwort: GTF-Rückrufe) drücken auf die Stimmung. Zudem schwebt langfristig die Frage nach neuen Antriebstechnologien im Raum.

Meine Frage an die Runde: Wie seht ihr das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell? Ist der Rücksetzer (-11 % auf 1 Jahr) für euch eine klare Einstiegschance in einen technologischen Burggraben, oder meidet ihr die Aktie, bis die aktuellen Rückruf-Themen bilanziell komplett verdaut sind?

(Den kompletten Check der gesamten Luftfahrt-Wertschöpfungskette inkl. aller FactSheets findet ihr übrigens hier: https://www.dividenden-wachstum.de/luftfahrt-aktien-wertscho…)

Freue mich auf eure Einschätzungen!