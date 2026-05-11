Warburg Research hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1550 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 1.228 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,28 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.960,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +27,44 %/+88,62 % bedeutet.