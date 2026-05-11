ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1550 Euro
- Warburg senkt Rheinmetall-Kursziel auf 1550 Euro
- Aktien von Hold auf Buy hochgestuft trotz Senkung
- Warburg sieht überzogenen Ausverkauf als Chance
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien von Rheinmetall von 1700 auf 1550 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Der Ausverkauf sei überzogen und es ergebe sich eine Einstiegschance, schrieb Christian Cohrs am Montag. Die Ergebnisse des ersten Quartals hätten zwar enttäuscht, bei genauerem Hinsehen sprächen die Gründe dafür allerdings gegen allzu viel Skepsis. In seinem Bewertungsmodell wird er angesichts der Umsetzungsrisiken aber nun nochmals vorsichtiger./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 1.228 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -14,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,28 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.960,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.220,00EUR was eine Bandbreite von +27,44 %/+88,62 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 1550 Euro
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...sportlich.
Wo die Reise hin geht weiß ich auch nicht, aber Argumente auf aktueller Faktenbasis wären für die Diskussion deutlich hilfreicher.