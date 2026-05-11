🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gemischter Wochenauftakt - Iran-Gespräche vs. Tech-Euphorie

    Für Sie zusammengefasst
    • Asienbörsen starten uneinheitlich nach Iran-Ängsten
    • KI beflügelt Südkoreas Kospi zu starkem Anstieg
    • Chinaindizes klar im Plus Hang Seng kaum bewegt
    Aktien Asien - Gemischter Wochenauftakt - Iran-Gespräche vs. Tech-Euphorie
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatisch-pazifischen Börsen hat es am Montag einen durchwachsenen Wochenauftakt gegeben. Die Hoffnungen auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran haben am Wochenende einen erneuten Rückschlag erhalten und dies stimmte die Anleger an manchen Handelsplätzen vorsichtig. Mancherorts schwappte aber im Technologiesektor KI-Euphorie von der US-Börse Nasdaq über.

    Zu den schwächsten Indizes in der Region zählte der japanische Nikkei 225 , der am ersten Handelstag der Woche zum Schluss ein halbes Prozent auf 62.418 Punkte nachgab. Der australische S&P ASX 200 hatte den Handel ebenfalls ein halbes Prozent tiefer mit 8.701,80 Punkten beendet.

    Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. Im Gegenteil: US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung des Konflikts als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus. Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen.

    Kräftigen Rückenwind von KI-Fantasie erhielt dagegen der Handel in Südkorea, wo der Kospi seine Rekordjagd mit einem Anstieg um mehr als vier Prozent auf 7.822,24 Punkte fortsetzte. Nur kurz nach einer vorherigen Erhöhung passten die Experten von JPMorgan ihr Kursziel für den Leitindex weiter nach oben an auf 9.000 Punkte. Im optimistischen Fall gehen die Experten der US-Bank sogar von 10.000 Punkten aus.

    Über klare Gewinne konnten sich die Anleger auch an den China-Festlandbörsen freuen: Der CSI-300-Index mit den 300 dort wichtigsten Werten stieg zuletzt um 1,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zeigte sich mit einem nur knappen Anstieg um 0,1 Prozent jedoch weniger dynamisch./tih/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Gemischter Wochenauftakt - Iran-Gespräche vs. Tech-Euphorie An den asiatisch-pazifischen Börsen hat es am Montag einen durchwachsenen Wochenauftakt gegeben. Die Hoffnungen auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den Kriegsparteien USA und Iran haben am Wochenende einen erneuten Rückschlag erhalten und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     