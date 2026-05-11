RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'
Foto: adobe.stock.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 13.600 Pence auf "Outperform" belassen. Starke Ergebnisse hätten im ersten Quartal erneut gezeigt, dass der Börsenbetreiber dazu in der Lage sei, mit höheren Umsätzen von erhöhter Marktvolatilität zu profitieren, schrieb Ben Bathurst in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Vor diesem Hintergrund begutachtete er nun die Handelsvolumina zum Beginn des zweiten Quartals. Im April hätten sie einen Tick unter dem hohen Vorjahreswert gelegen, doch Anfang Mai sei das Wachstum wieder angesprungen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 136
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ben Bathurst
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 136
Kursziel alt: 136
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte