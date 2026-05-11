RBC stuft London Stock Exchange auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) mit einem Kursziel von 13.600 Pence auf "Outperform" belassen. Starke Ergebnisse hätten im ersten Quartal erneut gezeigt, dass der Börsenbetreiber dazu in der Lage sei, mit höheren Umsätzen von erhöhter Marktvolatilität zu profitieren, schrieb Ben Bathurst in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Vor diesem Hintergrund begutachtete er nun die Handelsvolumina zum Beginn des zweiten Quartals. Im April hätten sie einen Tick unter dem hohen Vorjahreswert gelegen, doch Anfang Mai sei das Wachstum wieder angesprungen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,00 % und einem Kurs von 105,6EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ben Bathurst

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 136

Kursziel alt: 136

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

