RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Sector Perform"belassen. Starke Ergebnisse hätten im ersten Quartal erneut gezeigt, dass der Börsenbetreiber dazu in der Lage sei, mit höheren Umsätzen von erhöhter Marktvolatilität zu profitieren, schrieb Ben Bathurst in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Vor diesem Hintergrund begutachtete er nun die Handelsvolumina zum Beginn des zweiten Quartals. Im April hätten sie einen Tick unter dem hohen Vorjahreswert gelegen, doch Anfang Mai sei das Wachstum wieder angesprungen./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 243EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.





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