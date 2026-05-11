JPMORGAN stuft MCDONALDS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 325 auf 305 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz eines soliden ersten Quartals stelle das zweite Jahresviertel der Fast-Food-Kette eine Herausforderung dar, schrieb John Ivankoe am Montag. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027, sieht für langfristig orientierte Anleger angesichts des jüngsten Kursrückgangs aber immer noch ausreichendes Aufwärtspotenzial./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 234,7EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: John Ivankoe

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 305

Kursziel alt: 325

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

