RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In der Textilindustrie seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Gemeinsam mit höheren Transportkosten dürfte dies ab dem zweiten Halbjahr zu einem leichten Preisanstieg führen. In diesem Umfeld bevorzugt er Einzelhändler wie Inditex oder Next, die flexibel aufgestellt sind und ihre Preise diktieren können. Im Falle von Zalando reduzierte er nach dem ersten Quartal seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2027./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:20 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,10 % und einem Kurs von 19,83EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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