Planet Ventures investiert in Lux Aeterna und setzt damit einen weiteren strategischen Schritt zur Positionierung im Hinblick auf die nächste Innovationswelle in der Raumfahrt

Vancouver, British Columbia – 11. Mai 2026 / IRW-Press / Planet Ventures Inc. (CSE: PXI) (OTC Pink: PNXPF) (FWB: P6U) („Planet“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in den Raumfahrt-Infrastruktur-Spezialisten Lux Aeterna getätigt hat, der aktuell die weltweit erste vollständig wiederverwendbare Satellitenplattform errichtet.

Lux Aeterna treibt einen Strukturwandel in der globalen Weltraumwirtschaft voran, wo man sich bei den Optimierungsmaßnahmen jahrzehntelang auf ein Modell mit Einwegsatelliten gestützt hat. Lux Aeterna will mit seiner Flotte aus wiederverwendbaren Satelliten einen Gegentrend zu den herkömmlichen Einwegsatelliten setzen und damit den Kreislauf der orbitalen Lieferkette schließen und ein dauerhaftes Logistiksystem zwischen Erde und Umlaufbahn schaffen.

Lux Aeterna verfolgt mit seiner Technologie einen grundlegend neuen Ansatz für den Betrieb im Orbit und wird damit völlig neue Missionsprofile und Funktionsweisen ermöglichen, die eine Rückholung von Hardware, iterative technologische Weiterentwicklungen sowie den Zugang zur Umlaufbahn in zuverlässigen, kurzen Abständen erforderlich machen. Zu diesen Anwendungen zählen neue essenzielle Einsatzbereiche wie Orbital-Computing, Wartung im Orbit, Fertigung im Weltraum, Hyperschalltests sowie die rasche Rückführung von Nutzlasten.

Die vertikal integrierte Plattform von Lux Aeterna fügt einen flugerprobten konischen Hitzeschild mit einem modularen Satellitenbus zu einem System zusammen, das für den Wiedereintritt in die Atmosphäre, die rasche Überholung am Erdboden und den erneuten Start konzipiert ist. Diese Innovation hat das Potenzial, die Wirtschaftlichkeit der Raumfahrt grundlegend zu verändern und eine Kreislaufwirtschaft im Weltraum zu schaffen.

Lux Aeterna hat bereits großes Interesse bei führenden Risikokapitalgebern im Weltraumsektor wie Space Capital geweckt und vor kurzem eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. USD unter der Leitung von Konvoy abgeschlossen, um die Entwicklung seines Vorzeigeraumschiffs zu forcieren. Angepeilt wird eine Demonstrationsmission im Jahr 2027.

„Wir sind schlichtweg begeistert, uns in einer so frühen Entwicklungsphase an Lux Aeterna beteiligen zu können“, erklärt Etienne Moshevich, CEO von Planet Ventures Inc. „Aus unserer Sicht zählt eine wiederverwendbare Satelliten-Infrastruktur zu den wichtigsten und am meisten unterschätzten Chancen in der Weltraumwirtschaft. Lux Aeterna setzt an einem kritischen Engpass in der orbitalen Logistik an: der Rückholung von Ausrüstung und Materialien aus dem Weltraum. Wir glauben, dass diese Kompetenz völlig neue Branchen ins Leben rufen könnte.“