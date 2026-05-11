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    RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

    RBC stuft Hugo Boss auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sector Perform" belassen. In der Textilindustrie seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Gemeinsam mit höheren Transportkosten dürfte dies ab dem zweiten Halbjahr zu einem leichten Preisanstieg führen. In diesem Umfeld bevorzugt er Einzelhändler wie Inditex oder Next, die flexibel aufgestellt sind und ihre Preise diktieren können. Für Hugo Boss haben seine Gewinnerwartungen bis 2027 Bestand./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:20 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 36,80EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 08:58 Uhr) gehandelt.




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