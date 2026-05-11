JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Halbleiter-Industrie-Zulieferers zeigten positive Entwicklungen in den Absatzmärkten Optik und Energie, schrieb Craig McDowell am Freitagabend. Insgesamt betrachte er die Rückmeldungen der Kunden als äußerst positiv für das gesamte Aixtron-Portfolio./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 18:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 49,76EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,50

Kursziel alt: 54,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 54,50 € , was eine Steigerung von +9,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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