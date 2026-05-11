JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Ergebnisse und der Jahresausblick des Düngemittelkonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Angelina Glazova am Montag in ihrer ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für das laufende zweite Jahresviertel halte das Management für "erreichbar"./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 06:55 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 15,00EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,70

Kursziel alt: 13,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

