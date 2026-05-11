ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Kursziel von 36 auf 37 Euro
- Einstufung für Commerzbank bleibt Neutral
- Prognosen 2026–2028 um bis zu 4 Prozent erhöht
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Geldhauses und der überarbeiteten Strategie "Momentum 2030" habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 35,77 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,75 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+19,08 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37 Euro
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Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
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Das hört sich richtig gut an, reineckefuchs05! Mir läuft schon der Champagner im Mund zusammen! 😛🥂
@reineckefuchs05 Wow, wo hast Du das gute Stück denn her? Heißt das, Du schickst mir einen ganzen Veuve Kühlschrank, wenn wir die 40 € sehen? 👏🎁 Das wäre mal eine neue Dimension unserer Wettkultur.😜 Könnte sich für mich lohnen den Kurs selbst hochzukaufen - dann bekommt der fiese Orcel auch keine Mehrheit 🤗😂
Bernie, Deine Flasche Veuve Clicquot ist angekommen - vielen Dank für das Einlösen unserer Wette (siehe Beweisbild): 😎👍 Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/21422/board/20260505095516-veuve-clicquot.jpg
Zusätzlich ist heute mein Schein WKN: FE4M9N ISIN: DE000FE4M9N1 von den Toten auferstanden und macht gerade 233% Plus 🤣💵💰