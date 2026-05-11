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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt Kursziel von 36 auf 37 Euro
    • Einstufung für Commerzbank bleibt Neutral
    • Prognosen 2026–2028 um bis zu 4 Prozent erhöht
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank von 36 auf 37 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Geldhauses und der überarbeiteten Strategie "Momentum 2030" habe er seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um bis zu 4 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein am Sonntag./rob/edh/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 21:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 35,77 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,75 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+19,08 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 37 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +2,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Übernahmespekulation bei der Commerzbank-Aktie. Hauptthemen: potenzieller Preisrahmen (Übernahme unter 42–45 €), faire Konditionen des Angebots hängen vom UniCredit-Aktienkurs ab (ca. 76,3 €; rechnerischer Gegenwert ca. 37 €), Derivate-/HV-Dynamik, Q1-Zahlen, Dividendenentwicklung und Analysten-Ziele (RBC ca. 43 €, Potenzial über 50 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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