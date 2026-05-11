JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 37 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 35,77 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,75 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,46 %/+19,08 % bedeutet.