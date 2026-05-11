Moderna Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 11.05.2026

Die Moderna Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,27 % auf 49,48€. Damit gewinnt die Aktie +3,36 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +48,66 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +22,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Moderna +86,18 % gewonnen.

Während Moderna heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,10 %. Damit gehört Moderna heute zu den auffälligeren Werten.

Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,62 % 1 Monat +8,94 % 3 Monate +48,66 % 1 Jahr +119,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

Stand: 11.05.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursbewegungen und Bewertung von Moderna: starke Volatilität und hohe Umsätze (nachbörslich bis 56,30 USD), extrem hohes Short‑Volumen (bis ~71%) und Spekulationen auf einen Short‑Squeeze. Diskutiert werden fundamentale Treiber — positives Phase‑III‑Ergebnis für den mRNA‑Grippeimpfstoff und FDA‑Prüfung (Entscheidung bis 5.8.), Pipeline‑potenzial (Norovirus Phase‑III, RSV, Krebs), aber auch Finanzierungsprobleme bei Hantavirus‑Forschung; mögliche Änderungen an der FDA‑Spitze werden als marktrelevant gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

Informationen zur Moderna Aktie

Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,29 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Moderna

Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,77 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,98 %. BioNTech verliert -0,06 %

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Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.