Cloudumsatz wächst rasant
Amazon: Unternehmen kratzt an der 3-Billionen-Dollar-Marke!
Nur vier US-Unternehmen waren jemals 3 Billionen US-Dollar wert, doch Amazon kommt diesem exklusiven Klub immer näher.
- Amazon mit 2,97 Billionen knapp unter 3 Billionen
- AWS Umsatz +28 Prozent beste Marge seit 15 Quartalen
- Aktie bei rund 272 USD braucht knapp 2 Prozent bis 279
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Amazon ist derzeit etwa 2,97 Billionen US-Dollar wert und damit in Reichweite dieses bedeutenden Meilensteins bei der Marktkapitalisierung.
Vier Unternehmen der Magnificent Seven haben die Schwelle von 3 Billionen US-Dollar bereits überschritten: Microsoft, Apple, Nvidia und Alphabet.
Falls Amazon die Marke von 3 Billionen US-Dollar erreicht, hätte das Unternehmen seinen Marktwert innerhalb von ungefähr sechs Jahren und drei Monaten verdreifacht. Amazon wurde am 4. Februar 2020 ein Unternehmen mit einem Wert von 1 Billion US-Dollar und überschritt die Marke von 2 Billionen US-Dollar vor weniger als zwei Jahren, am 26. Juni 2024.
Die Amazon-Aktie ist in den vergangenen Wochen gestiegen, da das Unternehmen bei künstlicher Intelligenz weit fortgeschritten ist und viel Geld dafür ausgibt. Vergangene Woche veröffentlichte das Unternehmen Ergebnisse für das erste Quartal, die Wachstum in allen Geschäftsbereichen zeigten, insbesondere in der Cloud-Sparte.
Anleger beachten besonders das Cloudwachstum bei den Hyperscalern, da sie als Hinweis für die Monetarisierung Künstlicher Intelligenz gilt: Die Cloud wird als Infrastruktur von KI angesehen.
Amazons Cloudgeschäft wächst stärker denn je
Amazon Web Services (AWS) steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 28 Prozent, was laut Unternehmen die höchste Wachstumsrate seit 15 Quartalen war. Die operative Marge von 37,7 Prozent war die beste seit dem ersten Quartal 2025.
Während Earning-Calls Ende April sagte Amazon-CEO Andy Jassy, AWS habe einen Auftragsbestand von 364 Milliarden US-Dollar, wobei ein kürzlich abgeschlossener 100-Milliarden-Dollar-Deal mit dem KI-Labor Anthropic nicht eingerechnet sei. Ende 2025 hatte dieser Wert noch bei 244 Milliarden US-Dollar gelegen.
Die Aktie wir derzeit bei rund 272 US-Dollar gehandelt. Um eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar zu erreichen, müsste die Aktie bei rund 278,89 US-Dollar notieren. Das sind gut 2 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 230,1EUR auf Tradegate (11. Mai 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.