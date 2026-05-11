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    Prosus verringert Beteiligung an Delivery Hero weiter - Aspex kauft fünf Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus verkauft 15,2 Mio Aktien an Investor Aspex
    • Verkaufspreis 22 Euro je Aktie bringt 335 Mio Euro
    • Anteil Prosus rund 17 Prozent Aspex 14 Prozent
    Prosus verringert Beteiligung an Delivery Hero weiter - Aspex kauft fünf Prozent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Großaktionär Prosus verringert seine Beteiligung an Delivery Hero weiter. Die Internet-Beteiligungsholding habe rund 15,2 Millionen Aktien des im MDax gelisteten deutschen Essenslieferdienstes an den in Hongkong ansässigen Investor Aspex Management verkauft, teilte das Unternehmen am Montag in Amsterdam mit. Dies entspreche eine Beteiligung von rund fünf Prozent. Für die Aktie von Delivery Hero ging es im frühen Handel zuletzt um gut 5 Prozent auf 21,02 Euro nach oben.

    Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 22 Euro je Anteilsschein, zehn Prozent mehr als beim vergangenen Verkauf von viereinhalb Prozent an den US-Fahrdienstleister Uber Mitte April. Zudem liegt er gut zehn Prozent über dem Schlusskurs der Delivery-Hero-Aktie am Freitag. Insgesamt fließen Prosus durch die Veräußerung rund 335 Millionen Euro zu.

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    Durch das Geschäft steigt der Anteil von Aspex an Delivery Hero auf rund 14 Prozent, während die Beteiligung von Prosus auf etwa 17 Prozent sinkt.

    Großaktionär Prosus hatte sich im August bereiterklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich zu senken, um die Zustimmung der EU-Behörden für die Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway zu erhalten./err/mne/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 31.005 auf Ariva Indikation (11. Mai 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +7,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,48 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,63 %/+63,40 % bedeutet.




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