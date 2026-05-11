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    ANALYSE-FLASH

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    RBC senkt Ziel für Zalando auf 28 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Zalando Kursziel von 30 auf 28 Euro
    • Rohstoffkosten Textilbranche seit Irankonflikt bis 30%
    • Analyst bevorzugt Inditex und Next wegen Preisstärke
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Zalando auf 28 Euro - 'Outperform'
    Foto: Bodo Marks - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In der Textilindustrie seien die Rohstoffkosten seit Beginn des Iran-Konflikts um bis zu 30 Prozent gestiegen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Gemeinsam mit höheren Transportkosten dürfte dies ab dem zweiten Halbjahr zu einem leichten Preisanstieg führen. In diesem Umfeld bevorzugt er Einzelhändler wie Inditex oder Next, die flexibel aufgestellt sind und ihre Preise diktieren können. Im Falle von Zalando reduzierte er nach dem ersten Quartal seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2027./tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2026 / 18:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 19,85 auf Tradegate (11. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -5,53 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,27 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +40,49 %/+165,93 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 28 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00, was eine Steigerung von +40,25% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Zalando. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von Zalando: aktuelle Leerverkaufsdaten (Auf‑/Abstockungen großer Player), die Wirkung des ARP/Share‑Buybacks (max. 300 Mio€, bisher ~233 Mio€, ~10,77 Mio. Aktien bei Ø ~21,69€), ob Short‑Covering und die HV (12. Mai) eine Rally auslösen, Q1‑Zahlen und niedrige operative Marge (1,9→2,2%) sowie mögliche Unterstützungsziele (≈21,5/18,6/16,3€).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

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