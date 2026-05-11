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    Mobupps stellt ECHO AI vor - einen selbstlernenden Mechanismus

    ASHDOD, Israel, 11. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Mobupps, ein weltweit führendes Adtech-Unternehmen, gab heute die Einführung von ECHO AI bekannt, seinem selbstlernenden Mechanismus der nächsten Generation, der darauf ausgelegt ist, jede Phase des Werbeprozesses mit Echtzeit-Intelligenz auszustatten. ECHO AI wertet Signale aus, erkennt relevante Informationen und passt sich dynamisch an, um mit minimalem manuellem Aufwand effizientere Ergebnisse zu erzielen.

    Mobupps ECHO AI

    Durch kontinuierliches Lernen aus Live-Kampagnendaten identifiziert ECHO AI automatisch die effektivsten Kanäle, Zielgruppen und Werbemittel, sodass Werbetreibende vom ersten Tag an einen höheren Lifetime Value der Nutzer und niedrigere Akquisitionskosten erzielen können.

    ECHO AI bietet eine leistungsstarke Suite intelligenter Funktionen, die darauf ausgelegt sind, die Kampagnenleistung zu transformieren. Mithilfe einer fortschrittlichen Zielgruppensegmentierung auf Basis proprietärer Verhaltensdaten gewährleistet ECHO AI präzises Targeting und eine aussagekräftige Nutzerinteraktion.

    Das System liefert automatisierte Empfehlungen zur kontinuierlichen Kampagnenoptimierung, wodurch Werbetreibende eine höhere Effizienz und eine intelligentere Nutzung ihrer Budgets erzielen können. ECHO AI wurde speziell entwickelt, um hochwertige Nutzer zu gewinnen und deren langfristiges Umsatzpotenzial zu maximieren, und ermöglicht es Marken, nachhaltig und effektiv zu skalieren.

    ECHO AI ist vollständig in MAFO integriert und arbeitet innerhalb eines einheitlichen Ökosystems, das nahtlose Automatisierung, Genauigkeit und Leistung über alle Marketingkanäle hinweg bietet.

    Yaron Tomchin, Chief Executive Officer bei Mobupps, kommentierte: „ECHO AI stellt einen großen Schritt vorwärts in unserer Mission dar, das Mobupps-Team mit echter Datenintelligenz auszustatten. Durch die Einbettung selbstlernender Fähigkeiten in unser Ökosystem ermöglichen wir es Marketern, an jedem Kampagnen-Touchpoint intelligentere, schnellere und effizientere Entscheidungen zu treffen."

    Rashid Galimov, Chief Technology Officer bei Mobupps, fügt hinzu: „Unsere technische Vision hinter ECHO AI war es, ein adaptives Framework zu schaffen, das sich ständig weiterentwickelt. Jeder Eindruck, jeder Klick und jede Conversion wird zu einem Lerninput – und treibt Optimierungszyklen an, die messbare Ergebnisse in großem Maßstab liefern."

    ECHO AI ist die Zukunft der automatisierten Leistung, entwickelt für Marketer, die Geschwindigkeit, Präzision und datengesteuertes Wachstum benötigen. Setzen Sie sich hier mit Mobupps in Verbindung, um zu sehen, wie ECHO AI Ihre nächste Kampagne verändern kann.

    Quelle der PR: Link 

    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976514/Mobupps_ECHO_AI.jpg
    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976515/Mobupps_CEO_Yaron_Tomchin.jpg
    Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2976519/Mobupps_CTO_Rashid_Galimov.jpg

     

    Yaron Tomchin, Chief Executive Officer at Mobupps

     

    Rashid Galimov, Chief Technology Officer at Mobupps

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mobupps-stellt-echo-ai-vor--einen-selbstlernenden-mechanismus-302768016.html





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