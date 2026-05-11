Ölpreise steigen deutlich - keine Fortschritte für ein Ende des Iran-Kriegs

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag wegen der ausbleibenden Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg um mehr als drei Prozent auf 104,85 US-Dollar. Im frühen Handel ging es zeitweise bis auf fast 106 Dollar nach oben. Bereits Ende vergangener Woche hatte der Ölpreis angezogen, nachdem er am Donnerstag wegen der Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Nahost-Kriegs bis auf 96 Dollar gefallen war.

Die USA und der Iran kommen bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht voran. Im Gegenteil: Über das Wochenende haben beide Länder ihre jüngsten Vorschläge gegenseitig zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans als "völlig inakzeptabel" und sprach weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.