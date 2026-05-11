Diesel fällt unter 2 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum ersten Mal seit Anfang März kostet Diesel im bundesweiten Tagesdurchschnitt wieder weniger als 2 Euro pro Liter. Die Grenze wurde bereits am Freitag minimal mit 1,999 Euro pro Liter unterschritten, wie der ADAC mitteilt. Am Samstag und Sonntag war der Kraftstoff mit 1,985 und 1,984 Euro pro Liter noch etwas günstiger. Zuletzt war der Kraftstoff am 3. März billiger als aktuell. Auf dem Höhepunkt der Preisentwicklung rund um Ostern hatte er am 7. April 2,447 Euro gekostet.

Auch Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich über das Wochenende, wenn auch nur minimal auf 1,968 Euro pro Liter. Damit nähern sich die Preise der beiden Kraftstoffe immer weiter an. In normalen Zeiten ist Diesel billiger als E10, weil es niedriger besteuert wird. Der Dieselpreis ist allerdings deutlich krisenanfälliger - unter anderem, weil mehr von dem Kraftstoff nach Deutschland importiert wird, weswegen er E10 kurz nach Kriegsbeginn überholt hatte - ähnlich wie schon 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Krieges.